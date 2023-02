Turismimessil Tourest selgusid Eesti inimeste lemmikud reisisihtkohad

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) peasekretäri Merike Halliku sõnul näitas pärast kaheaastast pausi toimuda saanud Tourest, et on elujõus ning oodatud sündmus nii Eesti inimestele kui ka väliskülastajatele. Messi külastuseks soetas pääsme kokku 27 686 inimest ning Tourestil oli kohal enam kui 300 eksponenti 27 riigist.



„Mess läks üle ootuste edukalt ning nii mõnigi ettevõte teatas müügirekordite purunemisest. See kõik sai taaskord teoks tänu Eesti inimestele, kes on tugevalt reisiusku ja hindavad professionaalsel viisil korraldatud reisimist väga erinevatesse sihtkohtadesse,“ ütles Hallik. Talvine aeg suurendab inimeste vajadust päikese järele ning seetõttu on juba aastaid Tourestil enim müüdud Egiptust ja Lõuna-Euroopa riike, kus on juba varakevadel soojad ilmad ning piisavalt päikest D-vitamiini ammutamiseks. Lisaks on need sihtkohad vaid lühikese lennureisi kaugusel, mis teeb neist eelistatud puhkusekohad.

Lõuna-Euroopa läbivalt eestlaste lemmik



„Lõuna-Euroopa sihtkohtade populaarsus käib lainetena sõltuvalt konkreetsetest pakkumistest – läbi aastate on esikohal olnud nii Kreeka kui Türgi, aga ka Hispaania lõunarannik ning Kanaarid. Uute sihtkohtade müük on alati meie reisijates huvi äratanud. Viimastel aastatel on uueks tulijaks Montenegro, mis oma hea kliima, rikkaliku kultuuri ja maitsva toiduga sobib puhkuseks nii üksikutele kui peredele,“ kommenteeris Hallik.



„Eraldi tasub Touresti külastajate osas välja tuua need, kes otsivad rohkem seiklusi kui keskmine hotelli- või rannapuhkaja. Tänavu läksid hästi kaubaks elamusreisid sellistesse sihtkohtadesse nagu Guatemala, Usbekistan, Laos, Filipiinid, Jaapan, Teravmäed, Iraan, Namiibia, Kurdistan, Jordaania, India ookeani ja Kariibi mere saared,“ rääkis Hallik.



Traditsiooniliselt populaarne oli Puhka Eestis messihall, mis on läbi aastate valminud koostöös EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonnaga (Visit Estonia), tuues messile Eesti maakonnad ja turismiettevõtted.

Nauditakse ka kodumaa puhkust

„Eestimaalasele meeldib puhkust veeta kodumaal ning võimalusi selleks on väga palju! Tourestil leidus pakkumisi igale maitsele, alates romantilistest pakettidest, teatripiletitest ja muuseumikülastustest kuni hoolikalt kokku pandud seiklusteni Eestimaa võrratus looduses,“ rääkis Hallik. „Väga tore oli näha väliskülastajate huvi meie Puhka Eestis halli vastu - küsiti palju küsimusi ja pildistati vahetpidamata nähtut. Külastajate huvi kodumaiste turismiteenuste vastu annab põhjust oodata positiivset aastat siseturismis ja rohkem külastajaid sissetulevas turismis.“



Halliku sõnul oli külastajatele täiesti erakordne kogemus Elamuste ja Maitsete hall. Külastajate soov eestimaist toitu maitsta ja koju kaasa osta oli suur ja müüjad ei väsinud rääkimast, kes, kuidas ja millest valminud toidud ning hoidised on teinud.



„Kui toiduala partneriks on meil juba aastaid olnud Eesti Maaturism, siis seekord võtsid nad oma tööks tutvustada ka kohalikku saunakultuuri ja esitlesid Tourestil sauna-aastat 2023. Tourestil kuulutati välja ka uus saunapealinn. Selle tiitli viis koju Saaremaa, kus Statistikaameti andmete põhjal elab kõige rohkem inimesi, kelle perekonnanimi on Saun,“ ütles Hallik.