Populaarse lennufirma lennud hilinevad või jäävad ära. Reisijad räägivad oma loo

Reisijuhile kirjeldas lugeja, kuidas tagasitulek Istanbulist Tallinnasse osutus ootamatult keeruliseks. 21. jaanuaril naasis ta Seišellidelt Tallinnasse vahemaandumisega Istanbulis. Teel Istanbulist Tallinnasse märkas lugeja ekraanilt, kuidas lennuk jäi Pärnu kohale tiirutama. Kapten teatas, et on kehvad ilmastikuolud, lennuk jätkas tiirutamist. Mõni aeg hiljem tuli ekraanile sihtkohana senise Tallinna asemele Helsingi.

Lugeja kirjeldas, et lennuki pardameeskond kõneles alguses türgi keeles, hiljem inglise keeles. Reisijad olid tema sõnul peamiselt eestlased. Lennukis polnud ühel hetkel näha ka klienditeenindajaid, kellelt küsida infot edasise kohta. Tund aega hiljem teatas kapten, et ootavad edasisi korraldusi, ja siis selgus, et lennuk suundub hoopis tagasi Istanbuli. Reisijad, kes soovisid Helsingis maha minna, said seda teha, lisas lugeja. Helsingis oli sel hetkel väljas seitse kraadi külma.