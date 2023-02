NIMEKIRI | Igaühel on võimalus aidata: Türgi vajab hädasti esmatarbekaupu

Coral Travel Estonia on Türgi kapitalil põhinev ettevõte, mille peakorter asub Antalyas. „Oleme oma Türgi kolleegidega pidevas kontaktis ja osaleme hetkel aktiivselt humanitaarabi kogumisel,“ rääkis Ärilehele Coral Traveli esindaja Viktoria Strelkova. Ta lisas, et Türgis kannatanute abistamine on praegu nende jaoks prioriteet, mis on ärihuvidest kõrgemal. „See ei oma tähtsust, et maavärin toimus Antalyast sadade kilomeetrite kaugusel,“ tõdes Strelkova.

Võimalused abi osutamiseks on alljärgnevates kohtades (kuni 13.02.23 20:00):

Eesti Islami Kultuurikeskus (Keevise 9, Tallinn) 10:00 - 20:00. Tel nr. +372 58074375

MTÜ Eesti-Türgi Sõpruse keskus (Estonia pst 15, Tallinn), 10:00 - 20:00. Tel nr. +372 5868 0023 (Azerbaidžaani maja);

Tallinna Ülikool (Mare Hoone, 1k Kohvik, Uus-Sadama 5), 10:00 - 15:00 (tööpäevadel). Tel nr. +372 5599 4269

Vajaminevad esemed:

Talveriided (lastele ja täiskasvanutele): jakid, mantlid, kampsunid, kindad, sallid, sokid, termopesu jne; talvesaapad, saapad; tekid, magamiskotid; termosed, taskulambid; mähkmed ja beebitoidud.

Reisikorraldaja Novatours lisas, et ka nemad on oma pikaajalistele Türgi partneritele igapäevaselt toeks ning seda ka alanud turismimessil, kus neid võõrustatakse. „Messile on tulnud paarkümmend Türgi hotellide esindajat. Õnneks on nendega ja nende lähedastega kõik korras. Oleme mõtetes kõigi sellest kohutavast õnnetusest mõjutatud inimeste ja nende lähedastega,“ sõnas Novatours turundus-ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

Estraveli turundusosakonna kliendisuhete juht Katrin Aaslaid möönis, et tänase seisuga kliendid oma reise tühistama hakanud ei ole ja see on ka täiesti arusaadav, kuna põhiline hooaeg Türgis algab alles mais. Samuti jääb kannatada saanud piirkond põhilisest turismipiirkonnast (Antalya rannik) 800 km kaugusele. „Seega pole reisijatel põhjust muretsemiseks. Samuti vajab Türgi seda raha just praegu hädasti, mida turistid sinna viivad ja sinna jätavad,“ tõdes Aaslaid.

Katastroof on nõudnud tuhanded elud