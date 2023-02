Tuntud Ameerika bänd salvestas tervitussõnumi Ukraina lennufirma reisijatele

2022. aasta novembris tõi Ukraina lennufirma SkyUp Airlines turule esimese UNITED24 logoga lennuki, et tuletada maailmale meelde Ukrainat ja koguda annetusi riigile vajalikuks meditsiiniabiks. Tänaseks on teinud lennuk kokku 43 lendu ja transportinud üle 9000 inimese. Lennud on peatunud kümnes riigis ja neljateistkümnes lennujaamas: Prantsusmaal, Portugalis, Eestis, Lätis, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Moldovas, Egiptuses ja Tuneesias.