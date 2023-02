Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Õues sportimine

Sel nädalavahetusel saab nii paljudes kohtades üle Eesti võistelda, et ei tea kohe, kuhu suund võtta. Lõuna-Eestis toimub IBU Junior Cup ja Tartu Maraton , Ida-Virumaal Alutaguse maraton , Viljandis Mulgi Uisumaraton ja Valgamaal Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel.

Muusika

Kadrioru Kunstimuuseumis toimub iganädalane Lossimuusika kontsert, kus seekord esinevad ERSO solistid István Baráth – trompet (Ungari), Indrek Leivategija – tšello, Maksim Štšura – klaver.

Nädalavahetusel jõuab oma soolokontserdiga Eestisse maailmakuulus Jaapani pianist ja helilooja Keiko Matsui .Tema looming ei jäta kedagi ükskõikseks. Ta on julge eksperimenteerija, mängides nii stiilide ja nende segamise kui ka kõlaga.

Näitus

Tuletame meelde, et Adamson Ericu muuseumis on üleval näitus nimega „ Alati moes. Käekottide 100 aastat „, mis võtab luubi alla naiste käekottide arengu viimasel sajal aastal. Tutvustatakse iga aastakümne märgilisi käekotte ning vaadeldakse, kuidas on aja jooksul muutunud nende stiil, laad, funktsioon ja materjal.

Tallinna kesklinnas Victoria Olt galeriis on üleval näitus „ Unustatud jumalad .“ Näitusel on ühte põimitud peenekoeline akvarellitehnika ja iidsed kultuurid ning selle pilkupüüdvaim osa on 20 m2 suurune installatsioon origami kurgedest - viide Jaapani legendile, mille kohaselt täitub igal tuhande paberkure voltijal üks soov.

Viljandi Linnagaleriis võib uudistada Bálint Pörneczi fotonäitust „ Figurák „. Portreed on enamasti tehtud inimestest, kes teostavad end oma töö kaudu. Pildid on rangelt mustvalged ja kui lähim perering välja arvata, siis esinevad kõik figuurid tema töödes vaid ühel korral.

Pärnu grupinäitus „ Mu väheste oskuste nõrgad uimed „ toob esile loomeuurimuse hapruse võrreldes igapäevase eluga, kus on eelistatud tegevused, mis toodavad kohest väärtust. See on kui mitme hääle kokkutulemine, et eri tehnikas harjutada empaatiat enda valitud teema vastu.