EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht: odavlennufirmade otsus liine sulgeda võib kiiresti muutuda

Turism on julgeolek

Turismijuht tõi välja, et sel aastal lähevad riigi ja piirkondade turismiarendajad ning -ettevõtjad koostöös püüdma juba kriisieelseid tulemusi. „Need pole ainult suured numbrid. Turism on tugeva positiivse mõjuga ka meie majanduse struktuurile, eriti arvestades regionaalset mõju. See annab tööd maapiirkondades ja tekitab tulu seal, kus tootmisega seotud töökohti on vähe. Edukas turismisektor tõstab kõigi Eesti elanike elukvaliteeti heade restoranide, maailmatasemel sündmuste ning põnevate atraktsioonidega. Ning lõppude lõpuks on turism ka julgeolek: mida rohkem on inimesi, kes on Eestit külastades saanud unustamatu mulje, seda enam on meil maailmas sõpru, kellele meie riigi saatus korda läheb,“ võttis Aavik kokku.