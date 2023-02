FOTOD | Algas kauaoodatud turismimess. Vaata, kes pälvis aasta turismiobjekti ja aasta turismiedendaja auhinna

„Meie eesmärk peab olema ühendused maailmaga ja seega ei tohiks minu meelest suhtuda kergekäeliselt uudisesse, et meil on juba üheksa lennuliini katkenud. Need otsused tuleb üle vaadata ja leida lahendusi. Meil on vaja panustada sellesse, et Eesti oleks füüsiliselt lähemal mujal maailmas elavatele inimestele. Kokkuvõttes on see kogu Eesti huvides,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu oma avakõnes. Samuti tänas minister kõiki turismisektoris töötavaid inimesi, et nad on keerulise ja raske koroonalaine seljatanud ja pürgivad muudkui edasi.