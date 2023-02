Tallink jõudis töötajatega palgatõusu osas kokkuleppele. Tasu tõstmiseks saadeti juhtkonnale meeskondade kaupa palvekirju

Lember tõdes, et streigi korraldamise vajadus juba iseeneses näitas, et prosess ei olnud lihtne ning kuni riikliku lepitajani jõudmiseni oli keeruline saada Tallinkilt palgapakkumist. „Inimesed näitasid oma meelsust, nii sellega, et nad meie korraldatud aktsioonil osalesid kui ka sellega, et kirjutasid ise laevade ning meeskondade kaupa tööandjale palvekirju,“ kirjeldas EMSA esindaja protsessi.