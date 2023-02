Hiina uue aasta pidustused on jõudnud lõpule: loe, mis traditsioonid sellega kaasnevad

Hiina Uusaasta kannab Hiinas nime Kevadfestival. See algas teise noore kuu ajal, peale talvist pööripäeva 22. jaanuaril. 7. veebruar on päev, mil pidustuse lõpetuseks leiab aset laternapidu. Hiina kalendri järgi ei nummerdata aastaid. Selle asemel on igal aastal oma loomamärk. Lisaks loomamärgile lisatakse igaühele viie-elemendi õpetus ( puit, tuli, maa, metall ja vesi). 2023 algas jäneseaasta.