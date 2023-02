Ta lisas, et Tallinna lennujaam pole tasusid tõstnud üle 13 aasta, mis on praegust olukorda arvestades niigi hästi. ,,Kui tasusid ei tõsteta, siis ei areneks lennujaama infrastruktuur selliselt, nagu vaja. Ja see võib omakorda kaasa tuua näiteks Lufthansa lahkumise Eesti turult, sest lennujaama infrastruktuur pole nende jaoks piisavalt tasemel. Tasub mõelda, kumb variant on meile suurem löök,'' nentis Kukemelk.