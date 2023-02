Balti riikide vanim reisimess Tourest algab juba sel neljapäeval

Lisaks välismaistele pakkumistele saab Puhka Eestis hallis traditsiooniliselt valida puhkusepakkumisi kõikidesse Eesti maakondadesse. Kui traditsiooniliselt on Tourest toimunud reedest pühapäevani, siis seekord avab reisiteemaline koguperemess oma uksed juba neljapäeval kell 14.00 ning kestab laupäeva õhtul kella 20.00. „Soovime, et inimestel jääks rohkem aega messil ringi vaadata ning seetõttu oleme pikendanud messi lahtiolekuaega neljapäeval-reedel kella seitsmeni ning laupäeval kella kaheksani. Traditsiooniliselt on iga messi külastanud enam kui 20 000 inimest ning ootame nende kolme päeva jooksul ka seekord sarnast külastajanumbrit,“ ütles Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik. Viimasel kahel aastal koroonapandeemia tõttu ära jäänud Tourest tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva ning seetõttu on kõik messihallid täis reisi- ja puhkusepakkumisi igale maitsele. Touresti peahallist ehk Global Village'ist leiab Eesti suurimad reisiettevõtted, nagu Novatours, Reisiekspert, Estravel, GoTravel, Germalo Reisid, Nikal Travel, Tiit Reisid, Tensi Reisid, &Moments, Albioni Reisid, Karol ja Union Travel.

Mitmed uued sihtkohad on esindatud



„Eestimaalaste jaoks populaarsetest sihtkohtadest on Tourest messil esindatud Türgi ja Maroko, aga ka hästi tuntud Küpros, Gruusia, Nepaal, Hispaania, Tansaania ja Jaapan,“ rääkis Hallik. „Uustulnukad on Malta ja Albaania. Ameerika Ühendriikide stend pakub aga esmakordselt võimalust virtuaalreaalsuse abil külastada USA rahvusparke.“



Messil annavad reisimisega seotud nõu Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kohal on Eestimaa kolm väravat - Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam ja Rail Baltic, kelle stendil jagavad DiscoverEU eestvedajad noortele infot, kuidas rongiga Euroopat avastada ning kuidas selle tarbeks tasuta reisipassi taotleda.



Külastajate seas kõige populaarsem hall on ajalooliselt Puhka Eestis hall, mis keskendub kodumaistele puhkamisvõimalustele ja Eesti turismipärlitele. Koostöös EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonnaga (VisitEstonia) on sinna koondunud kõikide Eesti maakondade turismiettevõtted koos mitmesuguste kodumaiste reisipakkumistega spaapakettidest kuni vahvate loodusreiside ja teemaõhtuteni.



Messi kolmas hall ehk Elamuste ja Maitsete hall on pühendatud heale toidule ning on oma olemuselt vaieldamatult kõige ägedam eheda Eesti toidu ja Kolu kõrtsi muheda sisseseadega pop-up resto. Kuna 2023 on Eestis sauna-aasta, siis leiab Tourestilt tänavu ka Saunatee, mis sisaldab kõikide Eesti maakondade saunainfot. Lisaks toimub messil erinevaid saunateemalisi mänge ja tegevusi. Laupäeval kuulutatakse Eesti Maaturismi, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu ning Sauna-aasta idee autori, Rein Siku, ühisel otsusel välja järgmine Saunapealinn. Täna kannab seda tiitlit Kadrina.