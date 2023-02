Populaarse Araabias asuva linna külastajate arv tegi eelmisel aastal märkimisväärse tõusu

Dubaid külastas eelmisel aastal 14 miljonit rahvusvahelist turisti, mis on 97% rohkem kui 2021. aastal. Siis külastas linna 7 miljonit turisti.

Dubai majandus- ja turismiministeeriumi andmete kohaselt on linn suutnud taastada 86% koroonaeelsest turismist – 2019. aastal külastas linna 16 miljonit turisti. United Nations World Tourism Organisationi (UNWTO) andmetel oli globaalne turismitase 2022. aastal 37% madalam kui koroonaeelsel ajal, mis näitab, et Dubai turism on taastunud keskmisest palju kiiremini.