Riivo Tuvike: Tallinna lennujaamas on väga odavad lennundustasud

Lisaks on eesmärk võimaldada lennufirmadel vedada ärireisijaid Euroopa kaudu maailma ja sealt siia, et Eesti oleks atraktiivne ärikeskkond ja investeeringute tegemiseks hea sihtmärk. Samuti on oluline viia turismi- ja teisi reisijaid sihtkohtadesse, mis meie inimeste elu rikastavad.

Selleks viime ellu oma strateegiat, kus on prioriteetsel kohal Euroopa sõlmlennujaamad, kuhu Tallinnast on vaja igal juhul saada. Turupõhiselt vaadatuna oleme selle peaaegu et saavutanud – see tähendab, koos lennufirmadega arvutades, pole enam palju sõlmjaamasid, kuhu üldse oleks võimalik olemasoleva kliendibaasi (Eesti elanikud ja siin töötavad inimesed) pealt lennata, ilma et keegi sellele peale maksaks. Kindlasti on Eesti ärireisijatel seda raske uskuda, aga objektiivselt lennugraafikuid ja sihtkohti vaadates oleme üsna oma eesmärkide lähedal.