Soome saunade kirev maailm: ujuvast saunast kuni saunajoogani

Väljas on udu ja väga varasel hommikutunnil ma veidi muretsen, kas lennuk ikka „näeb lennata“, aga AirBaltic viib mu isegi ilma hilinemiseta Helsingisse ja nii jõuan ma õigeaegselt eesmärgini, nimelt 3,5 tunni kaugusele Helsingist - sauna. Ja mitte Tamperesse mida tuntakse Soome saunapealinnana, vaid Jyväskylässe. See on maailma saunamaakond, kus on kõige rohkem erinevaid saunu, kokku koguni 30 000. Mõned näited saunadest: järves ujuval parvel, paadis, telgis, iglus, erasaunad, avalikud saunad, olemas on ka roosisaun ja praktiseerida saab isegi saunajoogat.