MATKAIDEE | Müstiline Pakamäe matkarada Raplamaal

Pakamägi on lame õhukese pinnakattega metsane paekõrgendik Raikkülas Raplamaal. See oli Balti jääpaisjärve ajal saar, mille rannaastangud kujunesid jääpaisjärve lainete tegevuse toimel. Pakamäe lääneküljel on 9 m kõrgune astang. Seal on võimalik näha ka Raikküla lademe kivimeid.