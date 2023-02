Airbnb kasutajate 2023. aasta lemmikud: üksikust metsaonnist nähtamatu majani

Nimekirjas on 13 majutuskohta, mis asuvad kuues riigis ja neljas maailmajaos. Valikus on nii pisike metsaonn kui ka uhke klaasmaja – ja üks neist on valmistatud Eestis!

Modern Smoky Mts Getaway Cabin – Gatlinburg, Tennessee, USA

See ühe magamistoa ja kahe vannitoaga majake asub USA kaguosas Smoky Mountainsi mägedes. Majake mahutab kuni neli külalist ja on tegelikult osa suuremast puhkekuurordist. Privaatsust aga jagub piisavalt.

Hidden Haven – Kaplinn, Lõuna-Aafrika

Viie magamistoaga villast avaneb vaade Hout Bay rannale. Majas on avatud planeeringuga köök ja kaminaga elutuba, kust avaneb vaade mägedele. Suurel magamistoal on ka privaatne vannituba. Hind sisaldab koristamisteenust esmaspäevast reedeni.

Invisible House Joshua Tree – Joshua Tree, California, USA

Selle nn nähtamatu maja projekteeris filmiprodutsent Chris Hanley. Majas on 510 ruutmeetrit, kuhu mahub muu hulgas neli magamistuba ja viis vannituba, samuti suur bassein ja neli meetrit pikk söögilaud. Maja välisseinad on kaetud peegliga. Jaanuaris oli maja müügis 18 miljoni dollari eest.

JT Luxury Villa – Joshua Tree, California, USA

Kõrbes asuvas majutusasutuses on kaks magamistuba ja kaks vannituba. Mugavuste hulka kuuluvad privaatne mullivann, bassein, väliköök, grillimisvõimalus, siseõu, välidušš ja kamin.

Le Moulin Vert – Varen, Prantsusmaa

Sellel renoveeritud 13. sajandi vesiveskis juurde kuulub privaatne tiik ja jõgi. Hoones on kasutatud taaskasutatud mööblit. Omaniku sõnul sobib see majutusasutus peredele, paaridele ja sõpradele, kuid ta ei luba imikuid ja lemmikloomi.

Luxury Glass Tiny House – Warren, Vermont, USA

See imepisike majake, millest avaneb imeline vaade mägedele, asub Vermonti osariigis. Maja ehitati Eestis ja on Skandinaaviapärase disainiga. Pisikesel terrassil saab näiteks mullivannis mõnuleda. Majas on põrandaküte ja dušš, suur kaheinimesevoodi ja pisike köök.

Private Mtn Retreat – Blue Ridge, Georgia, USA