Norra odavlennufirma tühistab pärast pankroti väljakuulutamist kõik lennud

Norra lennufirma Flyr esitas pankrotiavalduse. „Kõik väljumised ja piletimüük on seetõttu tühistatud,“ teatas ettevõte oma avalduses. Pankroti tõttu kaotab töö üle 400 töötaja.

Flyr alustas tegevust 2021. aasta keskel, et teenindada nii Norra kui Euroopa sisemaiseid sihtkohti. Eelmise aasta 4. oktoobril teatas ettevõte, et teeb talvel raha säilitamiseks hulgaliselt kärpeid, sealhulgas koondamisi ning peatab mittetasuvad lennuliinid.

Novembris sõnas Flyr, et lisavahendite kindlustamine on hädavajalik talvehooaja üleelamiseks ja 2023. aasta kevadeks ning suveks valmistumiseks. Sel perioodil suutis ettevõte koguda umbes poole vajalikust rahast. Lennufirma sõnul takistasid nõrgad finantsturud ja ebakindlus lennureiside nõudluse osas suurema raha hankimist.

„Lühiajalise likviidsusolukorra lahendamiseks ei ole enam realistlikku võimalust,“ ütles ettevõte oma hiljutises pankrotiavalduses, lisades, et juhatuse otsus oli ühehäälne.

Lennufirma kasutas liisitud 12 Boeing 737 lennukit, sealhulgas kuus 737 MAX lennukit, mis olid lepingu alusel Air Lease Corp. Ettevõte teatas esmaspäeval, et üritas viimastel päevadel leida 330 miljoni Norra krooni (30,5 miljonit euro) suurust rahastamist. See aga ei õnnestunud, millega kaasnes aktsia hinna 78-protsendiline langus. Edasine kauplemine aktsiatega peatatakse, kinnitas ettevõte teisipäeval.

Flyr on viimane Põhjamaade lennuettevõtja, kes on viimastel aastatel sattunud finantsraskustesse. Pandeemia, energiahindade tõus ja tarbijate usalduse langus on vähendanud nõudlust.