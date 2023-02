Bratislava ja Viin on nagu must ja valge koer

Möödunud aastal viibisin sõbrannaga Viinis ja otsustasime külastada ka Slovakkia pealinna Bratislavat. Kahe pealinna vahel on kõigest 60 kilomeetrit, aga tegemist on väga erinevate reisielamustega. Nagu must ja valge koer - Viinis leiad igal nurgal kõrgkultuuri ja Bratislavas leiad baaris suitsetavaid osse.