Turist sõitis Itaalias üle ajaloolise silla ning pidi maksma kopsaka trahvi

Firenze Ponte Vecchio on üks Itaalia kuulsamaid sildu. Keskajast pärit sillal asuvad siiani kauplused ning selle ületamine autoga on keelatud.

Eelmisel nädalal üritas 34-aastane mees ületada silda rendiautoga. Ta tabati politsei poolt ning selgus, et tal puudus ka rahvusvaheline juhiluba. Mehe sõnul üritas ta leida parkimiskohta ega polnud teadlik, et sõitis Ponte Vecchiol. Mehele määrati 500 euro suurune trahv.

Ponte Vecchio on populaarne vaatamisväärsus, kuna on ainus sild Itaalias, mis on säilinud pärast teist maailmasõda. Silda on mitmeid kordi ümber ehitatud üleujutuste tõttu.