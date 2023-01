Kuidas rahaasjad reisiks kõige paremini ette valmistada?

Kui sul on krediitkaart, kaasneb sellega sageli reisikindlustus. Sellisel juhul ei ole enam vaja lisakindlustust osta. „Enamikul krediitkaartidel on lisateenus, mida nimetatakse reisikindlustuseks, nii et kui sul on kaart, siis lihtsalt kontrolli, kas kindlustus kehtib kõigile koos teiega reisivatele pereliikmetele, kas see sisaldab vajalikke lisakaitseid jne. Näiteks, kui lähete suusatama või kavatsete tegeleda mõne muu aktiivse spordialaga, siis peaksite uurima lisakindlustuse kohta,“ ütleb Hakiainen.

Väga oluline on hoolitseda reisikindlustuse eest – see ei kaitse küll kõigi ootamatuste eest, kuid kindlustuse omamine võib aidata vältida lisamuresid ja sekeldusi, aga muidugi ka suuri rahalisi kulutusi.

Et puhkus sujuks ladusalt, on oluline selleks eelnevalt valmistuda. Reisi planeerides on tähtis pöörata tähelepanu mitmele aspektile. „Kui ostad puhkusereisi reisireisibüroo kaudu, siis kantakse hoolt sinu lennupiletite, majutuse ja vajalike dokumentide eest. Kui aga plaanid reisi ise, kontrolli eelnevalt sihtriigi olulisemat teavet ja hoolitse vajalike dokumentide eest. Ära piirdu ainult reisipiletite ja hotelli broneerimisega, vaid uuri ka, milliseid dokumente nõutakse – nt tõendeid, vaktsineerimisi, viisasid. Kui aga reisid väljapoole Euroopa Liidu piire, kus on riiki sisenemiseks vajalik pass, kontrolli selle kehtivusaega – mõnesse riiki sõites peab dokument kehtima vähemalt 6 kuud pärast riigist lahkumist,“ kommenteerib Hakiainen.

Kas maksta pangakaardiga või sularahas?

Puhkuse ajal on väga mõnus lõõgastuda, mitte pidada igal sammul arvet, kuid reisi tuleb sellest hoolimata planeerida vastutustundlikult – otsusta vähemalt, milline on su reisi esialgne eelarve ja püüa sellest mitte liiga palju kõrvale kalduda.

Võimalusel kasuta välisriigis tasumisel pangakaarti: nii kaitsed oma raha varguse või kaotsimineku eest – kaardi saad vajadusel blokeerida, kuid kaotatud raha tagasi ei saa. Tõsi, olenevalt riigist on siiski vaja kaasa võtta ka sularaha – tee see enne reisi selgeks.

Kaugematesse sihtkohtadesse reisides võib ette tulla juhtumeid, kus teatud kohtades aktsepteeritakse ainult üht tüüpi krediitkaarte. Sul ei pruugi sellist teavet eelnevalt olla, seega on parim viis kasutada mõlemat kõige populaarsemat krediitkaarti. Kui kasutad Visakaarti, oleks hea, kui mõnel kaasreisijal oleks ka Mastercard – sellisel juhul olete valmis ja väldite sekeldusi, kui näiteks mõni väike hotell üht või teist tüüpi kaarti ei aktsepteeri.

„Kui reisid sooja kliimaga riiki ja kaarti või sularaha pole mugav kaasas kanda, tasub heita pilk pankade pakutavatele tehnoloogilistele lahendustele. Näiteks, kui veedad palju aega rannas, on väga mugav kasutada maksesõrmust, mille seote oma krediitkaardiga. Sel juhul ei pea sa pangakaarti endaga kaasas kandma, piisab lihtsalt kontaktivabast maksesõrmusest, mida sa kindlasti ära ei kaota ja lisaks on see ka veekindel,“ jagab Hakiainen.

Auto rentimisel veendu, et tead tingimusi

Kui plaanid sihtkohas omal käes ringi reisida, soovid tõenäoliselt rentida auto. Pea meeles, et auto rentimiseks on vaja krediitkaarti – deebetkaart ei toimi, seega veendu enne reisi, et sul oleks piisavalt krediidilimiiti.

Samuti tasub kontrollida, kas sinu krediitkaardiga kaasneb rendiauto kindlustus – uuri seda oma pangalt, sest kui sa ei pea autot kindlustama, saad raha kokku hoida.

Kui aga oled juba kõik ära korraldanud, siis hoolitsege hea tuju eest – ei ole ju reisi kõige olulisem eesmärk mitte plaani täitmine ja kõigi vaatamisväärsuste külastamine, vaid eelkõige puhkuselt saadavad positiivsed emotsioonid. „Väga oluline on valmistuda reisiks, et see mööduks ladusalt, aga kuna kõike ei saa ette näha, siis on peamine just suhtumine – veeta mõnusalt aega ning puhata igapäevatööst,“ soovitab Hakiainen.