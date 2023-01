Ryanair: jätkame kasumlikku kasvu sel ja ka järgmisel aastal

„Me saavutame jooksval majandusaastal rekordilise kasumi ja eeldame, et jätkame kasumlikku kasvu ka järgmisel aastal ja pärast seda,“ ütles finantsjuht Neil Sorahan. „Praeguste broneerimisprofiilide põhjal eeldame, et piletihinnad tõusevad lihavõttepühade ja suve ajal.“

Lennundussektor on taastumas aegade halvimast langusest. Odavlennufirmad saavad sellest eelkõige kasu, kuna eelarvele orienteeritud tarbijad otsivad soodsaid pakkumisi. Ryanairi sõnul võidab ettevõte turuosa näiteks Hispaanias ja Skandinaavias. Lennufirma suurendab võimsust turgudel, sealhulgas Ühendkuningriigis, kasutades Boeing Co. 737 Maxi, millel on väiksem kütusekulu.

Ryanair hoiatas, et mõned uue Boeingi mudeli tarned võivad viibida, kuna USA tootja jätkab tootmisega võitlemist. Finantsjuhi prognoosi kohaselt võib Ryanairil jääda puudu suve tipphooajal neljast või viiest lennukist. Nõudluse suurenemine on toonud kaasa ka piletite hinna tõusu.

Tegevjuht Michael O'Leary sõnas sel kuul, et ettevõte näeb suviste reiside puhul oma kõigi aegade parimat müüki, kuna reisimine on jätkuvalt populaarne ja Ryanair suurendab liinidevõrku. Lennufirma lisas, et hinnad on pärast eelmise aasta tõusu endiselt kõrged ja tõenäoliselt suurenevad veel ühekohalise protsendi võrra.