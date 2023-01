Genova - sihtkoht, mis pole mõeldud säästureisiks

Peamiselt on piirkond kuulus kahe asja pärast - pesto ja Christoph Kolumbus. Pestot ja sellest valmistatud roogasid leiab iga nurga pealt. Eeldasin, kuna tegemist on kohaliku kraamiga, siis on see odavam, kui Eestis. Paraku ma eksisin. Hinnad olid nii tavapoes kui ka restoranides üpris krõbedad. Christoph Kolumbuse kujusid ja pilte võib näha üle linna. Kohalikud on väga uhked, et ta on sealkandis sündinud ja kasvanud. Vähem tuntud fakt on see, et Genovast on pärit sinine teksariie, mida paljud igapäevaselt kannavad. Teksariiet müüvaid poode leidub palju kesklinnas, kuigi kohalikud kannavad enamasti imporditud rõivaid.