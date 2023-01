Hoolimata koroona levikust on turistide arv Hiinas hüppeliselt tõusnud Hiina uusaasta pidustuste ajal

Detsembris, mil Peking lõpetas peaaegu kolm aastat kestnud karmid piirangud, kasvas koroonajuhtumite arv riigis järsult. Hiina uusaasta pidustused on meelitanud riiki hulga turiste. Lennupiletite broneeringud reisimiseks mandriosast välismaale pühade esimese nelja päeva jooksul neljakordistusid võrreldes aastataguse ajaga, samal ajal kui sellega seotud hotellibroneeringud kahekordistusid, teatas Trip.com.

Siiski pole teada, kas turismi hüppeline kasv tähendab, et Hiina tarbimine on viimase kolme aasta langusest taastumas. Jaemüük langes 2022. aastal 0,2%. Hiina uusaasta puhkusereiside perioodil on riigisisesed päevareisid transpordiministeeriumi andmetel kasvanud umbes 50% võrreldes aastataguse ajaga.