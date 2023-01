Prantsusmaa suusakuurortide töötajad alustavad järgmisel nädalal streikimist

Force Ouvrière, mis esindab suusatõstukite operaatorid, on välja kuulutanud „tähtajatu streigi“ alates 31. jaanuarist. Samal ajal plaanib alustada streiki ka Confédération Générale du Travail, mis samuti esindab hooajatöötajaid. Force Ouvrière ametiühingu juht Eric Beckeri sõnul peaksid suusatõstukid 1. veebruarist taas tööle hakkama. Tõenäoliselt jätkub streik ka vähemalt osaliselt veebruaris, kui töötajate nõudmistele parema palga ja töötingimuste üle ei tulda vastu, lisaks on mure ka seaoses pensionireformiga.

Becker sõnas, et veebruaris stregitakse puhkuse ajal, „ kuna sel perioodil kuulatakse neid rohkem.“ Confédération Générale du Travail on kutsunud üles streikima 16.-20. märtsini Courchevelis ja Méribelis toimuva suusaorienteerumise maailmameistrivõistluste ajal. Võimalik on ka suusatõstukite samaaegne sulgemine.