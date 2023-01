Viis ägedat Eesti spaad, kus mõnusalt puhata!

Hestia Hotel Strand – Sinu puhkusest saab sündmus

Perepuhkuseks on Hestia Hotel Strand ideaalne koht. Tegemist ongi lausa perespaaga. Lisaks soojale (32 °C) ja madalale lastebasseinile, mis kutsub suplema ka kõige pisemaid spaagurmaane, on hotellis imeline Lotte Mängustuudio. Leiutajateküla Lottele meeldib aeg-ajalt sõpradega lõbutsemas käia just Lotte Mängustuudio elamuskeskuses, mis on suunatud nii maailma avastavatele lastele kui ka uudishimulikele täiskasvanutele. Mängustuudio jaguneb kolmeks osaks: rand, piknikuala ja filmistuudio. See on uus koht, kus on võimalik sukelduda sinisesse pallimerre, lennutada vasaraheitega end Filipiinidele, produtseerida oma film, luua muusikat ja vändata jalgrattaga kino käima! Samuti võib pidada Lotte Mängustuudios sünnipäeva – meeleolukas pidu on garanteeritud.