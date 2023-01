Need neli linna peidavad endas üllatuslikke vaatamisväärsusi

Väga ainulaadne on Lissaboni meditsiiniajaloo muuseum Museu da Farmácia. Muuseumisse on komplekteeritud 18. sajandi kuni 20. sajandi alguse stiilides apteegid ning need väljapanekud sisaldavad kõike, mis apteekidesse tol ajal kuulusid. Sealhulgas näiteks väga kummalised ravimite koostisosad, kirjutab Finnairi väljaanne BlueWings .

Keskaegse ajalooga Prahas on palju omapäraseid vaatamisväärsusi. Näiteks asub Praha vanalinnas 13. sajandist pärit Kostel svatého Jakuba Většího (Basilica of St. James the Greater) kirik, mis on kaunistatud külluslike ja kaunite mosaiikidega. Eriliseks teeb kiriku see, et neile kuulub sajanditevanune mumifitseerunud käsi.