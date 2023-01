VIDEO | Mees oli lennukis ainus reisija. „Ma sain kõike, mida soovisin“

Robbie Allen jäädvustas oma kogemust ainsa reisijana lennukis olles. Lend toimus enne mehe sünnipäeva, seega oli see talle justkui sünnipäevakink.

„Olin ainus inimene lennukis,“ sõnab ta oma TikToki videos. Allen lisab, et lennu ajal tuli ta juurde ka kapten, kes ta kõrvale istus ja temaga rääkis. „Ma sain kõike, mida soovisin,“ sõnab ta videos ning näitab suupisteid ja vahuveini, mis talle „eralennul“ toodi.

Videos näitab ta ka oma kohvrit, mis oli ainsana pagasilindi juures. „Ma olin ainus inimene lennukis, nii et see seisis seal.“

Mitmed jälgijad on toonud Alleni video all välja, et üksinda lennukis reisimine oleks nende unistus.