Külmarekord Hiinas: põhjapoolseimas linnas langes pühapäeval temperatuur 53 miinuskraadini

Siberi lähedal asuv Mohe on tuntud „Hiina põhjapoolusena“. Mohe on üks väheseid kohti Hiinas, kus valitseb subarktiline kliima.

Hiina meteoroloogiaamet on prognoosinud suuri temperatuurilangusi mitmetes riikidest. Venemaal, Jakutskis, mis on maailma kõige külmem linn, langes temperatuur miinus 62,7 °C. See on kõige külmem temperatuur enam kui kahekümne aasta jooksul.