Tourestil saab nautida Eesti eri piirkondade toidukultuuri

Viimaste aastate külastajate üheks lemmikatraktsiooniks on Tourestil saanud elamuste ja maitsete hall, mis on oma olemuselt vaieldamatult kõige ägedam eheda Eesti toidu ja Kolu kõrtsi muheda sisseseadega pop-up-resto, kus Eesti toiduteelised pakuvad kõike seda, mis on aus ja hea. Gastronoomiaturism on olnud maailmas alati hinnatud ja Tourest pakub võimalust saada osa maitsete rännakust läbi kogu Eesti.

„Hea söök on turismi lahutamatu osa ja Eestis on hulgaliselt põnevaid toidutooteid, mida poelettidelt sageli ei leia. Tourest on just see koht, kus esiletõstmist väärivad kodumaised toidupakkujad saavad piiranguteta oma parimad palad messikülastajate lauale tuua,“ rääkis Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu president Külli Karing. „Külastaja hooleks jääb ainult ühest lauast teise reisida ja kõiki kulinaarseid elamusi nautida.“

Eesti Toidutee alalt leiab tänavu Põhja-Eesti, Hiiumaa, Jõgeva- ja Järvamaa, Pärnu- ning Vana-Võromaa toidupiirkondi pakkumas oma maakonna parimaid hõrgutisi. Lettide taha on end rivistanud Ristemäe, kelle Presidendi kilud on populaarsed nii kodus kui ka võõrsil. Elamuste ja maitsete hallist leiab head kodust koorejäätist ning sorbette, mida pakub Pauliina jäätis. Samuti on kohal Pärna talu sink ja leib, Mesi24 oma mesimagusate pakkumistega, Maheleib oma hõrgutavate pagaritoodetega, Piesta Kuusikaru oma eheda õunamahla ning teiste õunajookidega, Hiiu Gourmet oma soolaste ja magusate maitsesegudega, Saaremaa kadakasiirupi saladusi valdav Orbu talu, Andre Juustufarm ning Riina Hoidised.

Joogipoolise eest hoolitsevad Eesti Veinitee, kodumaiseid veine ja vahuveine pakuvad Mamm&Frukt ning Murimäe Veinikelder. Siidrit, veini, aga ka tervislikke naturaalseid karastusjooke leiab Tori Siidritalu letilt.