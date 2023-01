Soovid inspiratsiooni puhkuseplaanideks? Tule Tourestile reisiprofessionaalidega kohtuma ja põnevaid puhkusereise soetama

9.–11. veebruarini toimuv Tourest toimub juba kolmekümnendat korda ja kui viimasel kahel aastal pole reisisellid saanud messimelu nautimas käia, siis nüüd toimub legendaarne reisimess taas oma täies eheduses.

„Veebruari teine nädalalõpp on see aeg, kus reisisektor on oma parimas turunduslikus vormis ja laotab messikülastajate ette oma parimad pakkumised. Tourest ei ole ainult müügisündmus või ostufestival – see on suur puhkusevalikute kaubamaja, kus nõu annavad oma ala parimad tegijad,“ ütles Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

Touresti teeb eriliseks see, et külastajatel on võimalik mugavalt leida oma puhkuseplaanidele raamideta täislahendus. Olgu selleks siis nelikveolistel maasturitel sõit läbi Aafrika, loodusreis Lõuna-Ameerika pampadesse või luksuslik hotellipuhkus Türgi parimates kuurortides.

Kui tavaliselt võib puhkuse planeerimisele minna nädalaid, sest internetist tuleb otsida soodsaid lennupileteid, siis vastavas sihtkohas hea hinnaga majutust ja lõpuks tegeleda ka transpordi, meelelahutuse, ekskursioonide ning muude tegevuste planeerimisega reisi sihtkohtades, siis Tourestil teevad selle töö messikülastaja eest kohapeal ära parimad turismi ja meelelahutuse asjatundjad.

„Touresti üks missioone on läbi aastate olnud süstida inimestesse reisilusti ja anda inspiratsiooni puhkuseplaanide tegemiseks. Kui inimesel on mõni unistus, siis meie aitame selle täita. Olgu selleks pingviinide nägemine, seiklus kõrbes või hoopiski kulinaarse sisuga rännak idamaades. Tähtis on see, et Tourestil olevad reisiprofessionaalid on kõik need seiklused tihti ise läbi teinud ja oskavad seetõttu väga hästi soovitada, kuhu minna, millal minna ning millele tähelepanu pöörata. See on sisuliselt hindamatu kogemus, mida nad on nõus lahkesti kõigile soovijaile jagama,“ selgitas Hallik.