Tourestil saab kodumaise reisihimu rahuldatud ka kõige nõudlikum puhkaja

Näiteks on selle piirkonna unikaalne turismimagnet Struve kaar, mis kuulub UNESCO maailmapärandi hulka. Pandivere piirkonnas asub kaks kolmest Eestis säilinud triangulatsioonipunktist. „Kaareturismile“ on piirkonnas toeks Emumägi, Kiltsi loss, Äntu loodusrajad, Väike-Maarja muuseum, Porkuni paemuuseum ja Puhta Vee teemapark. Samuti leiab Pandivere messialalt Põhja-Eesti toidupiirkonna tegijaid. Näiteks Emumäe nõlvadel asuv Toomihkli talu tutvustab oma külalistele, kuidas kaerahelves põllult pudrupotti jõuab.

Võimsamalt kui kunagi varem on seekord Tourestil esindatud Ida-Virumaa, Tartumaa ja Lõuna-Eesti, Viljandimaa ning Rakvere linn. Uue tulijana on Puhka Eestis hallis end üles rivistanud Pandivere koostööpiirkond, kuhu kuuluvad Tapa, Vinni ja Väike-Maarja valla turismiteenuse pakkujad.

„Pimedal ja külmal ajal mõtlevad inimesed tihti soojusest ja valgusest ning nii on alati hinnas olnud head spaapakkumised. Spaapuhkuse armastajad leiavad tänavu Tourestilt juba häid vanu tuttavaid, nagu Aqva Spa Hotelli, Toila Spa ja Viiking Spa, aga ka Eesti esimese spaahotelli, mis on mõeldud ainult täiskasvanud külastajatele ehk Mäetaguse von Rosen Spa,“ selgitas Hallik.

Halliku sõnul on läbi aegade messi kõige populaarsem hall olnud Puhka Eestis hall , mis keskendub kodumaistele puhkamisvõimalustele ja Eesti turismipärlitele. Nii on selgi korral koostöös EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonnaga (Visit Estonia) sinna koondunud kõikide Eesti maakondade turismiettevõtted koos mitmesuguste kodumaiste reisipakkumistega spaapakettidest kuni vahvate loodusreiside ja teemaõhtuteni.

„Tourest on sellepärast väga lahe, et siit leiab endale sobiva sihtkoha või puhkusevõimaluse igaüks – midagi on saada nii kogenud seljakotimatkajale, lastega peredele kui ka neile, kes tahavad lasta end hellitada mõnes luksuslikus majutusasutuses,“ selgitas Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

Paljude inimeste arvates on veebruar kõige parem ja õigem aeg kodumaiste puhkuseplaanide tegemiseks. Kevad ja suvi on veel piisavalt kaugel, nii et on aega unistada ja plaane sättida, ent aasta pimedaim aeg hakkab peagi vaikselt läbi saama ning seetõttu on mõistlik võimalustele otsa vaadata.

„Eesti inimesele meeldib reisida ja kuigi võib tunduda, et Eesti on oma pisut rohkem kui 45 000 ruutkilomeetriga väike riik, siis tegelikkuses leidub siin võrratult palju avastamata kohti ka neile, kes on enda arvates Eestile juba mitu tiiru peale teinud. Ega ilmaasjata öelda, et enne kui laia maailma minna, tuleb Nuustakul ära käia. Eestil on tohutult põnev ajalugu ja üllatavalt mitmekesine looduskeskkond ning usun, et just Tourestil on kõige parem tutvuda hoolikalt välja valitud pakkumistega kodumaiseks elamuspuhkuseks,“ ütles Hallik.

Tema sõnul on siseturism pärast koroonapandeemiat tublisti taastunud, mis annab aimu sellest, et inimestele meeldib Eestis puhata. Teisest küljest tekitab see aga isegi heas mõttes konkurentsi, sest kõige paremad pakkumised ei pruugi kaua saadaval olla.

„Soovime Tourestil esile tõsta kõiki Eesti piirkondi ja nende tublisid turismiettevõtjaid, kes on väsimatult tööd teinud, et Eesti üks suurimaid majandusharusid ehk turism saaks praegustes keerulistes tingimustes edukalt toimetada,“ märkis Hallik.

Uudse läbiva teemana jookseb tänavu Tourestilt läbi saunatemaatika. Kuna 2023. aasta on Eestis kuulutatud sauna-aastaks, on paljud messil osalejad ühel või teisel moel oma messipindade kujundamisel välja toonud saunatemaatika. Kellel on see õnnestunud kõige paremini, selgub laupäeval kell 14, kui Puhka Eesti hallis kuulutatakse välja järgmine saunapealinn. Uhke tiitliga kaasas käiva rändkarika annab üle praeguse saunapealinna Kadrina esindaja ja sauna-aasta algataja Rein Sikk.

Lisaks sauna-aasta teemale tutvustab Eesti Maaturism tänavu militaarajaloo pärandiga seotud turismimarsruute. Seiklajad saavad Maaturismi messialal hea ülevaate Baltikumi erinevatest matkaradadest nii metsateedelt kui ka rannikualadelt. Ja kui juba matkateedest rääkida, siis leiab messikülastaja Puhka Eesti hallist Eesti oma Palverännutee. See Lagle Pareki peost lendu lastud idee on viimaste aastatega saanud jalad alla ja viimase paari suvega on sisse tallatud kenake rännutee, mis viib Piritalt Vana-Vastseliina.