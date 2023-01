Hachi Kogen on üks paljudest suusakuurortidest, kes on pidanud piirama oma tegevust kõrgenenud energiahindade tõttu. Energiamahukate lumekahurite kasutamine oleks läinud Hachi Kogenis maksma pea 40 miljonit jeeni (310 000 dollarit), mis on kaks korda rohkem võrreldes aasta taguse ajaga. Seega otsustati oodata päris lund ning kuurort avati tavapärasest avamisajast paar nädalat hiljem.