Prantsusmaa ja Saksamaa kavandavad Pariisi-Berliini kiirrongiliiklust järgmiseks aastaks

Prantsusmaa SNCF ja Saksamaa Deutsche Bahn on varem öelnud, et kavandavad selle aasta lõpus otsest kiirrongiliiklust pealinnade vahel. Keskkonnateadlikud reisijad on üha enam huvitatud raudteevõimalustest, et vältida lennukitega lendamist.

Macroni valitsus on püüdnud taastada mõned Prantsusmaa öised rongiühendused, näiteks Pariisi ja Nice'i vahel. Prantsuse president on öelnud, et keelab riigisisesed lennud, kui on olemas vähem kui 2,5 tundi kestev raudtee-alternatiiv. See meede ei ole veel jõustunud.