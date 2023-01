Lennuabi ei maksnud reisijale 3 aastat hüvitist. Selgus, et probleem on hoopiski lennufirmas

2020. aasta 6. veeburaril toimunud Ryanairi Malta-Tallinn lend hilines üle kolme tunni, mistõttu oli õigus igal lennul viibinud reisijal saada hüvitist summas 400€ inimese kohta. Just sedasi reklaamis Lennuabi enda teenust Facebookis ja selle kaudu Delfi Reisijuhile kirjutanud lugeja nendega ühendust võttiski. Talle vastati 2020. aasta detsembris, et menetlus on töös. Seejärel järgnes kolm aastat vaikust: Lennuabi reisija e-kirjadele enam ei vastanud.