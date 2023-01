Selles riigis võib avalikus kohas suitsetamise eest saada krõbeda trahvi või koguni vanglakaristuse

Ainus koht, kus võib Mehhikos seaduslikult suitsetada, on eraisiku kodus või privaatsetes väliruumides. See teeb Mehhikost riigi, kus on üks maailma kõige karmim tubaka-vastane keeld. Turistid, kes keeldu eiravad, peavad trahviks välja käima 46-277 eurot, olenevalt asjaoludest. Need, kes reeglitest kinni ei pea ja avalikus ruumis siiski suitsetavad, võib oodata ka kuni 36 tunnine vanglakaristus.