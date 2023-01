Millist Euroopa riiki külastatakse kõige rohkem?

Esimesel kohal on Prantsusmaa, kes on külastatavuse edetabeli tipus olnud juba mitu aastat järjest. Eelmisel aastal külastas Prantsusmaad 66 miljonit välisturisti.

GlobalData andmetel ennustatakse, et Prantsusmaad külastatavate turistide arv kasvab aastatel 2022–2025 12%. Lisaks prognoositakse, et Prantsusmaad külastab 2025. aastaks igal aastal üle 93 miljoni reisija. See tähendaks, et Prantsusmaa on maailma külastatuim riik.