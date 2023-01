Läti lennufirma airBaltic kasvas 2022. aastal jõudsalt

„Vaatamata sellele, et 2022. aasta nõudis kiiret kohanemist muutuva olukorraga, ta oli väljakutseterohke aga lahke aasta. Möödunud 12 kuud olid täis positiivseid saavutusi nagu kasvanud reisijate arv, opereeritud lende, meie uue baasi avamine Tamperes ja uute lendude käivitamine Marrakesh’i, Gran Canaria’le ja Batumisse. Kindel on see, et uusi sihtkohti ei oleks võimalik saavutada ilma uute lennukiteta. Eelmisel aastal saime kätte 39. Airbus A220-300 ja me tervitasime oma 50-miljonendat reisijat,'' ütles airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.