Tallinna lennujaam pälvis keskkonnasäästliku teguviisi eest tunnustuse

ACA ehk Airport Carbon Accreditation on sõltumatu süsiniku akrediteerimise programm lennujaamadele, mis jälgib lennujaamade jõupingutusi ning juhendab neid süsinikdioksiidi heitkoguste hindamisel ja vähendamisel. AS Tallinna Lennujaam liitus programmiga esimest korda 2012. aastal ning alustas siis andmete kogumise ning keskkonnamõjude hindamisega. 2022. aastal otsustas ettevõtte ühe aasta sees sertifitseerida nii 2. kui ka 3. taseme, mille saavutamisel oli oluline lisaks ettevõtte enda tegevusele ka partnerite oma.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul tuli selle taseme saavutamiseks näidata süsinikuheite vähendamist kolme aasta vältel. „Kolmanda taseme saavutamine oli meile väga oluline ja ka selgeks märgiks, et igapäevased tegevused ja sammud keskkonnahoiu nimel on vilja kandnud. Seda tõestab hästi asjaolu, et valimisse ei kuulunud aasta 2020, mil koroonakriisi tõttu lennuliiklus pea täielikult seiskus. Andmeid kogusime aastate 2018, 2019 ja 2021 kohta ning need näitasid, et oleme igal aastal järk-järgult oma heitekoguseid vähendanud,“ sõnas Turkin.