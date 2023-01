Kuulus reisiblogija ja krüptoturist külastas Tallinnat, makstes kõikjal vaid krüptovaluutades

Reisimisel on ühed raskemad küsimused need, kus hoida sularaha, kuidas, kus ja kui palju vahetada valuutat ning milline on parim vahetuskurss. Krüptoraha maksemeetodid ja -kaardid aitavad need mured lahendada. Krüptomaksed on turvalised ja läbipaistvad, ning pakuvad reisimisel lisaturvalisust, kuna krüptot ei saa varastada sama lihtsalt kui sularaha. Seejuures peaks reisija muidugi tähelepanu pöörama küberturvalisusele. Krüptokaardiga saab maksta nagu tavalise pangakaardiga ja tekkinud on ka arvestatav hulk reisikorraldajaid, lennufirmasid ja hotelle, kes võtavad vastu ka krüpto-otsemakseid.