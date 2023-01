Tihe lumesadu häiris lennuvälja tööd. Tühistatud on kuus lendu

Varahommikune lumesadu ei jätnud puutumata ka Tallinna lennujaama, tuues kaasa osade lendude tühistamise ja hilinemise. „Praegu teadaolevalt on tühistatud kokku kuus lendu,“ sõnas lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ja lisas, et praegugi käib seal katkematu lumekoristus ning lennuraja ja perroonide puhtana hoidmine. „Õnneks on praegu lumesadu lõppenud, mis aitab kaasa tavapärase lennuliikluse taastumisele.“