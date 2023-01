Nordicale kuuluv lennufirma hakkab Taanis lendama reaktiivlennukitega

Taani lennumeeskondi esindava ametiühingu FPU aseesimees Anders Mark Jensen ütles, et ta on kokkuleppega äärmiselt rahul. „Meil on juba varasemast Xfly-ga lepe ATR lennukite käitamiseks Taanis ja koostöö Eesti lennufirmaga on olnud alati väga konstruktiivne. Nii ka sel korral“. Jensen väljendas lootust, et Xfly seob ennast tulevikus veelgi tihedamalt Taaniga.