SmartLynx lubab, et uue lennuki kasutuselevõtt tagab lennufirmale vähem probleeme

Surintas selgitas, et tehnilised probleemid tekkisid vanematel lennukitel, mis olid möödunud aasta lõpus ajutiselt Eesti liine teenindamas. „Nüüd on aga Eesti tšarterlendudel tagasi möödunud suvel tutvustatud uue generatsiooni Boeing 737 Max 8 lennuk. See lennuk on mugavam ja väiksema hooldusvajadusega. Järk-järgult olema uuendamas tervet oma lennukiparki ja uuel aastal on kavas tõsta näiteks uute Boeingute arv neljalt kaheksale,“ märkis Surintas.

Lisaks lennukipargi uuendamisele on ettevõttes tööle asumas ka uus asepresident tehnikaalal Ian Davies. „Meil on väga hea meel, et Ian on meeskonnaga liitumas ja loodame tema kogemuste ja teadmiste abil teha olulisi täiendusi tehnikavaldkonnas, et viia tehniliste küsimuste tõttu tekkivad viivitused nii miinimumini, kui see lennunduses üldse võimalik on,“ lausus Surintas. Ian Davies on lennunduses tuntud nimi, kes varem on tegutsenud ettevõttetes nagu BMI British Midland Airways, EasyJet, Iberia Maintenance, Vueling Airlines Barcelona ning Aerotron Composites Limited.