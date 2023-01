Riia särab jaanuarikuus kuldselt: vaata, milliseid näituseid tasub pealinnas külastada

Juba kaugele paistab ühe läti kunstniku töö, mis keskuse seinale seati 2022 aasta veebruari lõpus. Kommentaari andis selle juurde tuntud direktor David Lynch: ,,Inimestena me vastutame selle eest, kuidas me teisi kohtleme“, lisades, et see on looduse seadus: mida külvad, seda lõikad. Hiiglaslik poster on otse Venemaa Saatkonna akende ees tänavalõigul, mille Riia linnavalitsus otsustas ümber nimetada Antonija tänavast Ukraina iseseisvumise tänavaks.