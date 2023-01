Maikuust saab suvepealinnast taas naaberriiki lennata

NyxAir juhi Jaanus Ojametsa sõnul tuli otsus Pärnu-Helsingi liin taas avada eeskätt mõlema osapoole kokkuleppel ja nõusolekul. ,,Näha oli, et reisijatel on vähemalt suvel huvi Pärnu-Helsingi liini vastu. Otsustasime, et proovime sel aastal uuesti ja üritame teha seda paremini, et leida veelgi rohkem huvilisi,'' ütles Ojamets.