Turismivaldkond vajab senisest suuremat paindlikkust

Ettevõtjad on huvitatud ka välistööjõu, sh näiteks Ukraina põgenike värbamisest ning nende keeleõppel toetamisest, kuna turismivaldkond on hea võimalus tööturule sisenemiseks ja keele õppimiseks. Samas tõid tööandjad välja, et kuigi oluline on tagada eestikeelne teenindus, ei tähenda see, et kõik teenindustöötajad peavad keelt hästi valdama. Lisaks toodi välja, et riigi poolt pakutavaid keeleõppevõimalusi võiks olla senisest enam.