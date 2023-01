Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Nädalavahetusel on palju üritusi, mis kutsuvad sind õue liikuma. Ka peredele leiab vahvaid tegevusi. Kui spordisõbrad võivad valida tennise ja sulgpalli vaatamise vahel, siis muusikasõpradele on pakkuda üks suur kontsert, millest ei tasuks ilma jääda. Näitusefännidele on aga valikut kuhjaga.