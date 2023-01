SUURMÜÜK | Suvised Ryanairi lennud: 20 lennudiili alates 30 eurost

Täpsemalt on Ryanairil käimas suur suvelendude soodusmüük, mis kestab terve jaanuarikuu, ent jooksvalt väheneb iga lennu kohta odavamate istekohtade arv.

Isegi Wizz Airil, Ryanairil ning easyJetil võivad edasi-tagasi piletite hinnad algusega nii Tallinnast kui Riiast kasvada 250–350 euroni. Tipphooaja nõudlus on sedavõrd suur.

Osa kodumaistest reisisõpradest eelistab alustada lende Riia lennujaamast. Näiteks Lõuna-Eestis elades ei pruugi olla suurt vahet, kas lennata Riiast või Tallinnast.



Kõikide kampaaniate puhul on tähtis märgata, et müüki paisatud lennupiletite kogus on piiratud. Kui konkreetse hinnaga piletitüüp müüakse läbi, siis liiguvad turule kallimad piletid.