Turismimessi raames külastab Eestit korraga rekordarv välismaiseid turismiprofessionaale

„Tegemist on hoolikalt valitud Euroopa riikide reisikorraldajatele suunatud programmiga, kus absoluutselt iga külaline on oluline reisiekspert, kes peab otsustama, kas Eesti turismiettevõtetel on pakkuda midagi erakordset, mis nende kliendid siia meelitaks. Fakt, et viie aastaga on ettevõtmisest saanud oodatud ja rahvusvaheliselt populaarne üritus, räägib enda eest, et tegu on Eestile olulise ja kasuliku programmiga,“ selgitas Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.



HPB programm koosneb ärialaste kiirkohtumiste päevast, kus Eesti teenusepakkujad tutvustavad välismaistele ostjatele oma tooteid ja VisitEstonia presenteerib Eestit kui atraktiivset reisisihtkohta. Sel aastal suunduvad väliskülalised peale traditsioonilist Tallinna ringkäiku väljasõitudele Tartusse, Lahemaale, Saaremaale ja Läänemaale, kus põnev reisiprogramm tutvustab regiooni turismiatraktsioonide ning majutus- ja toitlustuskohtade külastamise kaudu.



Kahel korral Tourest HBP programmis osalenud Food Sightseeing Estonia asutaja ja tegevjuhi Paul Tootsi sõnul on ettevõtmine hea koht, kus luua tulevaste klientidega individuaalne kontakt, mida muidu on väiksematel reisiettevõtetel keeruline või kallis saavutada.



„Viimatised koroonapandeemia aastad on tavapärast äriloogikat pisut kõigutanud. Turism ja reisimine üldisemas plaanis on läbimas muutusi massturismilt individuaalsema ja keskkonnasäästlikuma reisimise poole. Meie firma sai sel viimatises töötoas vajaliku veendumuse ja kinnituse juba pikalt plaanis olnud koostööle ühe suurima Soome reisikorraldusfirmaga,“ ütles Toots.



Tänavu osalevad Tourest HBP programmis turismiettevõtjaid Soomest, Rootsist, Taanist, Hollandist, Inglismaalt, Saksamaalt, Šveitsist, Austriast, Luxemburgist, Hispaaniast, Itaaliast, Sloveeniast ning Poolast.



Külastajatele on reisimess Tourest on avatud neljapäeval, 9. veebruaril kell 14.00-19.00, reedel kell 10.00-19.00 ja laupäeval kell 10.00-20.00.



Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 75 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üle-euroopalise turismifirmade liitude katusorganisatsiooni ECTAA liige.