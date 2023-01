Millise riigi pass on kõige väärtuslikum?

Tegemist on Jaapani passiga, mis on selle tiitli pälvinud juba viis järjestikust aastat. Jaapani kodanikud saavad viisavabalt külastada 193 riiki, mis on 85% kogu maailma riikidest. Passe hinnatakse Henley Passi Indeksi järgi, kus seatakse passid järjekorda selle alusel, mitut riiki saavad riigi kodanikud viisavabalt külastada.