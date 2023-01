Hiina on vihane: riik lõpetas Lõuna-Koreas ja Jaapanis viisade väljastamise

Peking ütles, et ei väljasta Lõuna-Korea ja Jaapani külastajatele enam viisasid, sest riigid on nende kodanikke ebaausalt kohelnud.

Lõuna-Korea on vastukaaluks öelnud, et negatiivse koroonatesti nõudmisel Hiina kodanike käest on teaduslik alus ja see on igati põhjendatud. „Meie valitsuse rangemad karantiinipiirangud Hiina kodanike suhtes on paika pandud teaduslikel alustel,“ ütles Lõuna-Korea valitsuse esindaja Lim Soo-suk.